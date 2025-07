Gambie : Alarme après la détection d’un premier cas de Mpox

La Gambie a lancé une alerte sanitaire après la détection d’un cas de mpox sur son territoire, ont annoncé mardi les autorités. Cette infection survient alors que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Liberia et la Guinée, connaissent une recrudescence du virus.

Selon un communiqué du ministère gambien de la Santé, le cas a été identifié grâce au système national de surveillance. « La détection d’un seul cas dans un pays où le mpox ne circule pas activement justifie une réponse immédiate », précise le document.

Les autorités sanitaires ont entamé le traçage des cas contacts et un séquençage du virus est en cours pour identifier le sous-type en cause.

Le mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie virale apparentée à la variole. Elle provoque de la fièvre, des douleurs et des lésions cutanées. Identifiée pour la première fois en 1970 en République démocratique du Congo, la maladie est longtemps restée limitée à une dizaine de pays africains.

Le virus existe sous deux formes : le clade 1 et le clade 2. Ce dernier, autrefois endémique en Afrique centrale, s’est propagé à l’échelle mondiale à partir de mai 2022, touchant surtout des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Face à cette résurgence en Afrique de l’Ouest, la Gambie appelle à la vigilance et renforce sa surveillance épidémiologique.