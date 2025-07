Mali : B2Gold sollicite le soutien du Premier ministre pour ses projets aurifère à Fekola

Le vice-président des opérations de la société minière canadienne B2Gold, Bill Lytle, a sollicité, mercredi, le soutien du Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, pour l’obtention des autorisations nécessaires au développement des projets souterrain et régional de la mine d’or de Fekola.

Reçu en audience à la Primature, en présence du ministre des Mines, Amadou Keïta, M. Lytle a échangé avec le chef du gouvernement sur plusieurs aspects opérationnels et administratifs liés aux activités de B2Gold au Mali.

Selon une note publiée sur la page Facebook officielle de la Primature, la rencontre visait notamment à présenter les avancées de la société, qui entretient, jusqu’à présent, un partenariat jugé « fructueux » avec le Mali.

Au cours de l’entretien, le dirigeant de B2Gold a également demandé l’appui des autorités maliennes pour la mise en place d’une ferme solaire. Ce projet vise à optimiser la production énergétique de la mine, tout en réduisant son impact environnemental. L’extension des activités du groupe à Fekola pourrait générer jusqu’à 2000 emplois supplémentaires, selon la société.

En réponse, le PM a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à accompagner les investissements responsables. Il a assuré que le ministre des Mines « est déjà à pied d’œuvre pour engager les démarches nécessaires, dans le respect des intérêts du peuple malien comme de ceux des investisseurs ». Il a également salué la qualité de la collaboration entre l’État malien et B2Gold, tout en réitérant la détermination des autorités à mettre fin à « l’exploitation anarchique et dégradante de l’or au Mali ».

B2Gold exploite actuellement la mine de Fekola, située dans le sud-ouest du pays, la deuxième plus grande mine d’or du Mali. Le groupe détient 80 % du projet souterrain de Fekola, contre 20 % pour l’État malien.

Le complexe aurifère comprend la mine de Fekola (située sur le permis de Médinandi, incluant les carrières de Fekola et Cardinal, ainsi qu’une future mine souterraine), ainsi que le projet Fekola Régional, qui couvre la zone Anaconda (permises de Bantako, Ménankoto et Bakolobi) et le permis de Dandoko, à une vingtaine de kilomètres du site principal.