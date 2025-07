Dakar : Le Sénégal et le Vietnam renforcent leur coopération à l’occasion de la visite officielle de Trân Thanh Mân

A l’occasion de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à Dakar du 22 au 24 juillet, le Sénégal et le Vietnam ont signé, ce mercredi, plusieurs accords stratégiques. Ces engagements portent notamment sur la coopération diplomatique, les affaires étrangères, l’agriculture et la souveraineté alimentaire.

Cette visite fait suite à la rencontre entre le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, en marge du Forum économique mondial de Tianjin, en Chine, tenu du 24 au 27 juin 2025.

La cérémonie de signature des accords a été co-présidée par Ousmane Sonko et Trân Thanh Mân, à l’issue d’un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne est à la tête d’une importante délégation de plus d’une centaine de personnes, comprenant plusieurs ministres et hauts responsables, dans le cadre de cette visite officielle.

En début de journée, Trân Thanh Mân et son homologue sénégalais El Hadj Malick Ndiaye ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. « Nous croyons à une diplomatie parlementaire active, complémentaire de la diplomatie d’État », a souligné El Hadj Malick Ndiaye à l’issue de la rencontre.

De son côté, Trân Thanh Mân a exprimé la volonté du Vietnam de consolider la confiance mutuelle » en intensifiant les échanges à tous les niveaux, ainsi que les contacts directs entre ministères, institutions et entreprises.

La présidence sénégalaise a salué cette visite comme un moment fort dans les relations bilatérales. « Cette visite historique témoigne de la vitalité des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Vietnam », a déclaré la présidence, à l’issue de l’audience accordée par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, à son hôte vietnamien.