Niamey : Le Niger et l’Egypte s’engagent dans un dialogue stratégique durable

Le mercredi 23 juillet 2025, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l’Immigration, Dr Badr Abdel-Atty, en visite officielle au Niger, a signé avec son homologue nigérien, Bakary Yaou Sangaré, un mémorandum d’accord visant à instaurer un mécanisme de concertation politique régulière. Cet accord jette les bases d’un dialogue stratégique durable entre les deux pays.

Cette visite s’inscrit dans la continuité du rapprochement entamé en octobre 2024, lors du déplacement du ministre nigérien au Caire. Elle marque une étape supplémentaire vers une coopération renforcée, portée par des liens historiques solides et une vision partagée de la paix et du développement.

Avant la signature du mémorandum, les deux ministres ont eu des échanges approfondis sur plusieurs secteurs clés de coopération, avec un accent particulier sur les enjeux économiques.

Sur le plan sécuritaire, l’Egypte a partagé son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, en insistant sur la nécessité d’une approche globale intégrant sécurité, développement et éducation.

Cette visite traduit la volonté commune des deux pays de construire un partenariat ambitieux, au service de la stabilité, de la prospérité et du bien-être de leurs peuples, selon les déclarations officielles.