Nigeria : 14 morts dans une embuscade au retour d’un marché dans l’Etat du Plateau

Au moins 14 personnes ont été tuées, jeudi soir, dans une embuscade tendue par des hommes armés près du village de Mangor, dans l’Etat du Plateau, au centre du Nigeria. L’attaque a visé des véhicules revenant du marché hebdomadaire de Bokkos, selon des témoins et la Croix-Rouge.

« Ils ont tiré de manière indiscriminée », a raconté à l’AFP, Moses Maren, une habitante. Le bilan a été confirmé vendredi par Nurudeen Hussaini Magaji, responsable local de la Croix-Rouge, qui a précisé que des hommes, des femmes et des enfants figurent parmi les victimes.

En représailles, des jeunes ont attaqué un village peul voisin, faisant deux morts, selon plusieurs sources locales, dont Shanono Usman, un commerçant, et Sale Adamu, représentant de la communauté peule.

L’Etat du Plateau est le théâtre récurrent de violences entre éleveurs peuls, majoritairement musulmans, et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens. Le conflit, alimenté par des tensions religieuses, l’accès aux terres et les effets du changement climatique, s’est intensifié ces dernières années.

Les terres arables se raréfient, et la compétition pour les ressources s’accroît, attisée par des divisions communautaires et l’arrivée de prédicateurs radicaux. A cela s’ajoute une insécurité persistante qui perturbe les marchés locaux, comme ceux de Bokkos, important centre agricole. Ces tensions participent à l’inflation sur les denrées, avec des hausses pouvant atteindre 430 % dans certains Etats voisins, selon le cabinet SBM Intelligence.