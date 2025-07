Niger : Production pétrolière avec plus de 20 millions de barils en 2024

En 2024, le Niger a produit 20,3 millions de barils de brut, générant plus de 200 milliards de francs CFA de recettes (environ 358 millions de dollars), selon les données du ministère nigérien du Pétrole.

Ce résultat marque une nette progression par rapport à 2020, année où les revenus du pétrole plafonnaient à 64 milliards de francs CFA. Le ministre du Pétrole, cité par l’Agence nigérienne de presse, a salué cette croissance, attribuée à une série de réformes et d’investissements stratégiques.

Parmi les leviers de cette dynamique figurent l’exploitation de nouveaux blocs pétroliers, notamment celui de Bilma, ainsi que les blocs R5, R6 et R7, opérés par la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP), acteur clé du secteur national. Les autorités ont également mis l’accent sur la formation locale, en favorisant le transfert de compétences au sein de la Société de raffinage de Zinder (SORAZ), tout en consolidant les partenariats avec des acteurs internationaux.

Le Niger est entré dans le cercle des pays producteurs en 2011, grâce à la mise en exploitation du bloc d’Agadem par la compagnie chinoise CNPC.

Un tournant a été franchi en novembre 2023 avec le lancement de la phase 2 du projet Agadem, portant la production quotidienne à 110 000 barils.

Sur ce volume, 90 000 barils par jour sont destinés à l’exportation via le pipeline Niger-Bénin, une infrastructure longue de près de 2 000 kilomètres, résultat d’un partenariat entre Niamey, Cotonou et la société chinoise WAPCO.