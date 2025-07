RDC : Au moins 43 civils tués dans une attaque des ADF contre une église en Ituri

Au moins 43 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans une attaque perpétrée par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) contre une église catholique, dans la province de l’Ituri, a annoncé lundi la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco).

L’attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à Komanda, une localité située à plus de 70 kilomètres au sud de Bunia.

Les ADF, un groupe armé ayant prêté allégeance à l’organisation Etat islamique, ont pris pour cible un lieu de culte, y semant la terreur. Selon des informations officielles relayées par la Monusco, les victimes se répartissent en 19 femmes, 15 hommes et neuf enfants.

« Ces attaques ciblées contre des civils sans défense, notamment dans des lieux de culte, sont non seulement révoltantes mais aussi contraires à toutes les normes du droit international humanitaire et des droits humains », a dénoncé Vivian van de Perre, cheffe par intérim de la Monusco et représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU.

Le gouvernement congolais a également condamné cette « effroyable attaque sur des populations innocentes », selon son porte-parole Patrick Muyaya, sur le réseau X.

Cette attaque s’inscrit dans une série de violences attribuées aux ADF dans la région. Depuis le début du mois de juillet, au moins 82 civils ont été tués en Ituri, selon un précédent rapport de la Monusco, qui alerte sur l’ampleur et la récurrence des exactions.