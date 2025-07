Bénin : 30 millions de dollars de la BAD pour renforcer la résilience agricole

La Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un financement de plus de 30 millions de dollars pour appuyer un programme de résilience climatique dans le secteur agricole au Bénin. Ce financement multiforme comprend notamment 20 millions de la Facilité d’appui à la transition, 5 millions du Fonds africain de développement, 3 millions du fonds ADRiFi, et près de 2,4 millions en contrepartie nationale pour les primes d’assurance.

L’objectif est de protéger environ 150 000 petits agriculteurs face aux chocs climatiques, dans un pays où l’agriculture emploie 70 % de la population mais reste fortement exposée aux aléas météorologiques. Le nord du Bénin est particulièrement vulnérable, avec un quart des agriculteurs touchés par l’insécurité alimentaire.

Le projet entend répondre à cette urgence en introduisant des mécanismes d’assurance innovants contre les sécheresses et les inondations, en renforçant les capacités de gestion des catastrophes climatiques, et en déployant des systèmes d’alerte précoce. Il soutiendra aussi la promotion de pratiques agricoles durables et « climato-intelligentes ».

Selon Robert Masumbuko, représentant de la BAD au Bénin, « cet investissement marque un engagement fort pour renforcer la résilience du secteur agricole tout en répondant aux besoins des communautés les plus vulnérables ».

Le programme s’inscrit dans la stratégie nationale de développement agricole du Bénin, notamment à travers le Plan national d’adaptation 2022-2027 et le Plan national de développement 2018-2025.