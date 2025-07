Soudan du Sud : La moitié de la population en insécurité alimentaire, alerte le PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a tiré la sonnette d’alarme au Soudan du Sud. Près de 7,7 millions de personnes, soit la moitié de la population, sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire, dont plus de 83 000 confrontées à une situation qualifiée de « catastrophique ».

Cette crise, qui ne cesse de s’aggraver, est amplifiée par le sous-financement de l’aide humanitaire mondiale. « L’ampleur des souffrances ici ne fait pas la une des journaux, mais des millions de familles luttent chaque jour pour survivre », a déploré Carl Skau, directeur exécutif adjoint du PAM, à l’issue d’une visite sur le terrain.

Les zones les plus touchées se situent dans l’État du Haut-Nil, où les violences récurrentes entravent l’accès humanitaire. Les comtés de Nasir et Ulang sont particulièrement à risque de sombrer dans la famine, prévient l’agence onusienne.

Depuis avril 2023, près de 1,2 million de personnes fuyant le conflit au Soudan voisin ont trouvé refuge au Soudan du Sud. Nombre d’entre elles arrivent affamées, épuisées, et sans ressources. Le PAM alerte également sur la situation des plus jeunes dont 2,3 millions d’enfants dans le pays sont aujourd’hui menacés de malnutrition.