Nigeria : 45 membres d’un gang armé tués lors d’une opération militaire

Les forces armées nigérianes ont éliminé 45 membres d’un gang criminel, qualifiés de « bandits » par les autorités, au cours d’une attaque survenue vendredi soir dans le centre du pays.

L’opération, menée dans l’Etat de Niger, fait suite à une embuscade tendue par l’armée après des renseignements signalant une attaque imminente dans la zone d’Iburu. Deux soldats ont également perdu la vie lors de l’affrontement, précise un rapport sécuritaire.

Depuis plusieurs années, les Etats du centre et du nord-ouest du Nigeria sont le théâtre de violences quasi quotidiennes perpétrées par des gangs armés avec des raids sanglants dans les villages, des enlèvements contre rançon, des pillages et incendies de maisons. Initialement alimentée par des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès aux ressources naturelles, cette violence s’est progressivement muée en un crime organisé, dans des zones souvent livrées à elles-mêmes en l’absence d’autorité étatique.

Les autorités s’inquiètent par ailleurs de la montée d’une collaboration entre ces groupes criminels et les jihadistes actifs dans le nord-est du pays, accentuant les défis sécuritaires. La semaine précédente, une autre offensive militaire dans l’Etat de Niger avait permis d’éliminer 95 membres de ces groupes armés.

Toutefois, les attaques se poursuivent, selon des responsables locaux. Au moins 33 otages enlevés en février ont récemment été retrouvés massacrés, malgré le versement d’une rançon de plus de 30 000 dollars.