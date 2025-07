Burkina Faso : 32 000 enfants protégés contre le paludisme lors d’une campagne préventive

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la malnutrition aiguë, plus de 32 672 enfants ont reçu une dose de traitement préventif dans le district sanitaire de Bittou, au Burkina Faso. L’information a été confirmée par le médecin-chef du district, Dr Bourama Ouattara, à l’issue de la première phase de la campagne de chimio-prévention saisonnière (CPS).

Cette initiative, inscrite dans la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans dans le pays, cible spécifiquement les enfants de 3 à 59 mois, particulièrement exposés pendant la saison des pluies, période de forte transmission.

La campagne a également intégré un volet de dépistage et de prise en charge de la malnutrition aiguë, pour les enfants de 6 à 59 mois. Selon Dr Ouattara, cette approche intégrée a été rendue possible grâce à la mobilisation de 356 agents communautaires, ainsi qu’à la forte implication des parents et des leaders locaux.

Les enfants non à jour de leur calendrier vaccinal ont pu bénéficier d’une mise à jour durant cette campagne. Le médecin-chef a salué l’engagement des acteurs de terrain et a encouragé les familles à maintenir les efforts de prévention, notamment par l’utilisation régulière de moustiquaires imprégnées et l’amélioration de l’hygiène du cadre de vie.