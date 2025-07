Mali : Abdoulaye Maïga échange avec les gouverneurs sur les projets d’infrastructures et la sécurité

Le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a rencontré, lundi, les gouverneurs des 19 régions du pays pour faire le point sur l’avancement des projets d’infrastructures en cours et discuter des moyens d’améliorer les conditions de travail des représentants de l’Etat, selon un communiqué publié par la Primature sur sa page Facebook.

Au cours de cette rencontre, les gouverneurs ont exposé les principales préoccupations rencontrées dans leurs circonscriptions, notamment en matière de besoins sociaux et de sécurité. Le Chef du gouvernement a reconnu la pertinence des projets évoqués et insisté sur l’importance d’une amélioration de la situation sécuritaire, qualifiée de priorité nationale.

Abdoulaye Maïga a également salué la résilience des gouverneurs face aux nombreux défis et les a remerciés pour leur engagement. Ces derniers ont, de leur côté, exprimé leur reconnaissance pour l’organisation de cette rencontre et réaffirmé leur attachement à leur mission de répondre aux besoins des populations.

Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, du Secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, ainsi que des directeurs généraux du Budget et du Plan.