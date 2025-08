Donald J. Trump, 45e président des Etats-Unis (USA), a souvent été critiqué pour son style direct et non conventionnel.

Mais au-delà des polémiques, son action en matière de géostratégie, dans un monde qui vacille vers une troisième guerre nucléaire, a produit des résultats concrets et durables en faveur de la paix.

A ce titre, il mérite pleinement le Prix Nobel de la paix géostratégique, en reconnaissance de plusieurs initiatives qui resteront historiques et qui ont modifié le cours des relations internationales, selon des analystes et des experts occidentaux et nos connexions en Afrique.

L’Afrique : un continent riche mais pas pour les groupes terroristes

Sous son mandat, les Etats-Unis ont soutenu plusieurs initiatives de stabilisation dans les Grands Lacs, et ont contribué au rapprochement entre la RDC et le Rwanda, une étape stratégique dans une région longtemps minée par la méfiance et les conflits transfrontaliers.

Avec Trump, la diplomatie américaine a appuyé en coulisses les efforts africains visant à tourner la page des conflits, en particulier à travers des messages clairs sur la stabilité et l’intégration économique régionale.

Il est également le seul qui a eu le courage de mettre sur la liste terroriste les groupes qui s’activent en Afrique du nord, au Sahel, en Afrique de l’Ouest et en Afrique du sud.

Les Accords d’Abraham : un pacte inédit pour la paix au Moyen-Orient

Sous la présidence Trump, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël, brisant des décennies d’hostilité. Ces Accords d’Abraham, signés en 2020, ont été facilités par la diplomatie américaine sous la direction de Trump.

Ces accords ont posé les bases d’un nouveau Moyen-Orient, basé sur la coopération économique, la tolérance religieuse et la stabilité. Trump a ainsi réalisé ce que des décennies de diplomatie traditionnelle n’avaient pas réussi à faire.

La rencontre avec Kim Jong-un : une rupture avec l’escalade nucléaire

En 2018, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à rencontrer un dirigeant nord-coréen. Ses sommets avec Kim Jong-un, notamment à Singapour et à la frontière intercoréenne (DMZ), ont rompu le cycle de tensions extrêmes qui menaçait le monde d’un conflit nucléaire.

Ce geste symbolique et stratégique a permis d’ouvrir un canal de communication direct et a éloigné le spectre d’une guerre nucléaire en Asie.

La fin des guerres sans fin : un président pacifiste par les actes

Donald Trump n’a engagé aucune nouvelle guerre. Il a entamé un retrait progressif des troupes américaines en Afghanistan, en Syrie et en Irak, rompant avec l’interventionnisme qui a coûté des milliers de vies américaines et civiles.

Le président américain avait présidé à la conclusion d’un cessez-le-feu ou accord de paix, donnant pour exemples ses médiations entre l’Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l’Egypte et l’Ethiopie, Israël et la Palestine.

Sa vision était claire, une démarche résolument pacifique sans imposer par la force des régimes à l’étranger.

Pression sur l’Iran : une intervention éclaire

En retirant les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), Trump a adopté une politique de pression maximale, incluant des sanctions ciblées.

Trump avait ordonné des frappes chirurgicales américaines contre des installations nucléaires iraniennes qui représentaient un danger pour la paix dans le monde.

C’est là toute la force de sa stratégie : dissuader, agir et maintenir un équilibre géostratégique, sans le chaos.

L’OTAN : responsabilité et équilibre stratégique

Trump a secoué l’OTAN comme aucun président américain avant lui. Loin d’un désengagement, sa stratégie visait à rééquilibrer le partenariat transatlantique en demandant aux pays européens de prendre plus de responsabilités.

Russie : une approche réaliste et stratégique

Contrairement à certains discours médiatiques, la politique de Trump envers la Russie a été beaucoup plus ferme qu’on ne l’a prétendu. Sous son mandat : les Etats-Unis ont renforcé leur présence militaire en Europe de l’Est. Les sanctions contre la Russie ont été maintenues et parfois élargies. L’aide militaire à l’Ukraine a été intensifiée, notamment sous forme d’armements.

Un leadership pragmatique au service de la paix : Trump n’est pas un diplomate classique

Il a choisi de négocier en position de force, mais toujours en vue d’un accord pacifique. Sa vision du monde est fondée sur les faits, les intérêts stratégiques, et non sur les illusions idéologiques.

Il a montré que la paix peut être obtenue sans s’agenouiller, sans guerres interminables, et en plaçant les résultats avant les intentions.

Si le Prix Nobel récompense les dirigeants qui ont contribué à éviter les guerres, rapprocher les peuples et poser les bases d’un monde plus stable, Donald Trump reste un artisan de la paix a lancé sa porte-parole Karoline Leavitt.