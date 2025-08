Nigeria : La BAD accorde un prêt de 46 millions de dollars pour le système de santé

La Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé un prêt de 46 millions de dollars en faveur du Nigeria, destiné à renforcer les infrastructures de santé dans le nord-ouest du pays, en particulier dans l’État de Sokoto.

Ce financement vise à améliorer l’accès aux soins et leur qualité à travers la construction d’infrastructures résilientes face aux défis climatiques. Le projet comprend notamment la réalisation d’un complexe hospitalier universitaire de 1 000 lits, de trois hôpitaux régionaux et de six centres de santé primaires, selon un communiqué publié par l’institution basée à Abidjan.

Le programme prévoit également la réhabilitation d’écoles de formation en santé, ainsi que la mise en place d’un centre moderne de stockage médical afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement en médicaments et équipements.

Alignée sur le Plan national de développement du Nigeria (2021-2025) et l’Initiative d’investissement pour le renouveau du secteur de la santé, cette initiative devrait permettre la création d’environ 2 500 emplois, dont 60 % réservés aux jeunes et 30 % aux femmes.

Le projet intègre également des technologies de santé numérique et des solutions d’énergie renouvelable, pour assurer une gestion durable des infrastructures et limiter les émissions de gaz à effet de serre, précise la BAD.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité des interventions de la BAD dans le secteur de la santé au Nigeria, où elle a déjà financé quatre projets hospitaliers pour un montant cumulé de 117,68 millions de dollars.