Venezuela : Renforcement de la coopération avec le Mali

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a tenu, lundi 4 août 2025 à Caracas, une session de consultations politiques avec son homologue vénézuélien, Yván Gil Pinto, ministre du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures.

Selon des sources officielles, la rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, la signature d’un procès-verbal de réunion, ainsi qu’un point de presse conjoint.

Les deux ministres ont échangé sur divers sujets liés à la politique étrangère, aux relations internationales et aux enjeux régionaux. Sur le plan bilatéral, ils ont discuté de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs clés tels que l’éducation, la formation technique, l’agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce, l’énergie, les hydrocarbures, les mines et l’environnement.

Ils ont également convenu d’explorer des mécanismes juridiques et institutionnels pour encadrer et intensifier cette collaboration.

Sur le plan international, les deux pays ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien et exprimé une convergence de vues sur des sujets comme le renforcement du multilatéralisme et la démocratisation des relations internationales. Ils ont appelé à une gouvernance mondiale plus équitable et adapté à un monde multipolaire, tout en condamnant les mesures coercitives unilatérales et multilatérales imposées à leurs pays.

Le ministre vénézuélien a salué l’action du président de la Transition du Mali, le général Assimi Goïta, à la tête de la Confédération des États du Sahel (AES), soulignant son rôle dans l’intégration régionale et la stabilité du continent africain. De son côté, Abdoulaye Diop a salué les efforts du Venezuela en faveur de l’intégration régionale en Amérique latine.

En marge des consultations, le ministre malien a rencontré plusieurs membres du gouvernement vénézuélien, notamment ceux en charge des Mines, de l’Enseignement supérieur et de l’Agriculture. Il a également déposé une gerbe de fleurs au mausolée dédié aux héros vénézuéliens, dont le libérateur Simón Bolívar.