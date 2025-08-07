Soudan : Un avion émirati détruit, 40 mercenaires colombiens tués selon Khartoum

L’armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhane a annoncé avoir détruit un avion cargo émirati transportant des mercenaires colombiens à son atterrissage à Nyala, dans le sud du Darfour, région en grande partie contrôlée par les Forces de soutien rapide (FSR). L’attaque aurait fait au moins 40 morts parmi les combattants, selon la télévision d’Etat.

L’appareil aurait été ciblé en pleine manœuvre d’atterrissage à l’aéroport de Nyala, déjà visé à plusieurs reprises par l’armée depuis le début du conflit en avril 2023 contre les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Aucun commentaire officiel n’a été émis par l’armée soudanaise, les FSR ou les Emirats arabes unis.

Le gouvernement soudanais accuse de longue date Abou Dhabi de soutenir militairement les FSR, notamment via la livraison de drones chinois longue portée. Des images satellite diffusées par l’université de Yale corroborent la présence de ces appareils à Nyala.

En début de semaine, Khartoum a accusé les Emirats de recruter et financer des mercenaires colombiens pour le compte des FSR, en s’appuyant sur des documents qu’il affirme détenir.

Des rapports indépendants et des experts de l’ONU ont confirmé depuis fin 2024 la présence de combattants colombiens dans la région.

Une coalition pro-armée, les Forces conjointes, a récemment évoqué la présence de plus de 80 de ces mercenaires à El-Facher, dernier bastion de l’armée au Darfour, affirmant que plusieurs auraient été tués.

Alors que la guerre au Soudan entre dans sa troisième année, elle a causé des dizaines de milliers de morts et forcé plus de 13 millions de personnes à fuir, créant, selon l’ONU, la pire crise humanitaire actuelle dans le monde.