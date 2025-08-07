UEMOA : Une croissance de 6,7 % attendue en 2025, avec une inflation contenue à 3 %

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) affiche des perspectives économiques optimistes pour 2025, avec une croissance projetée à 6,7 % et une inflation maîtrisée à 3 %, selon un communiqué publié par la Commission de l’Union.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique « IMPACT 2030 », en cohérence avec la vision UEMOA 2040, qui ambitionne d’accélérer l’intégration régionale autour de 13 écosystèmes porteurs et cinq axes structurants : la production, les infrastructures, le capital humain, l’intégration régionale et la gouvernance.

Les projections pour 2025 reposent sur des performances solides enregistrées en 2024. L’économie régionale a connu une croissance de 6,3 %, contre 5,2 % en 2023, tandis que l’inflation est retombée à 3,5 %, portée notamment par le recul des prix alimentaires et énergétiques.

La vigueur des secteurs primaire et extractif a été un moteur essentiel de cette progression, malgré un contexte régional encore marqué par des tensions géopolitiques et sécuritaires.

Côté finances publiques, les équilibres macroéconomiques s’améliorent. Le déficit budgétaire a été réduit à 5 % du PIB en 2024, et devrait encore reculer à 3,7 % en 2025. La dette publique, quant à elle, reste sous contrôle à 64,8 %, bien en dessous du seuil de 70 %. Le déficit du compte courant, pour sa part, est tombé à 5,9 %, grâce à une forte hausse des exportations et une légère baisse des importations.

Des signaux encourageants pour une région qui mise sur la résilience économique et l’intégration pour consolider sa trajectoire de développement.