Banque mondiale : Un second financement de 125 millions USD pour appuyer les réformes économiques en Somalie

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé un deuxième financement des politiques de développement (DPF) en faveur de la République fédérale de Somalie. Ce soutien, d’un montant de 125 millions de dollars, est octroyé sous forme de don par l’Association internationale de développement (IDA).

Cette opération constitue la seconde et dernière phase d’un programme destiné à renforcer la résilience économique du pays en favorisant une gestion saine des finances publiques et en soutenant le développement durable du secteur privé. Le premier financement, d’un montant équivalent, avait été approuvé en 2024.

« Ce nouveau DPF reflète l’engagement constant du gouvernement somalien à mener des réformes institutionnelles clés pour bâtir un État plus stable et consolider le contrat social », a déclaré Hideki Matsunaga, représentant de la Banque mondiale en Somalie.

L’appui financier vise notamment à renforcer la viabilité budgétaire du pays par une augmentation des recettes fiscales et une meilleure efficacité et transparence des dépenses publiques. L’objectif est de jeter les bases d’un développement financé de manière durable, tout en réduisant la dépendance à l’aide internationale.

Par ailleurs, l’initiative soutiendra les investissements dans les énergies renouvelables et l’accès à l’électricité, avec un objectif de 50 MW de capacité installée d’ici fin 2026.

Afin de stimuler le secteur privé, le programme mettra également l’accent sur le développement de la microfinance et la mise en place de mécanismes d’assurance contre la sécheresse. Il encouragera également les investissements dans la filière pêche, dans le but d’améliorer les exportations de produits de la mer.

Ces réformes s’inscrivent dans le cadre du Partenariat-pays de la Banque mondiale pour la Somalie, couvrant la période 2024-2028. Leur mise en œuvre est étroitement coordonnée avec les investissements de la Banque mondiale ainsi que ceux de ses partenaires au développement.