Sahel : Les Parlements de l’AES posent les bases des futures sessions confédérales

Les parlementaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont entamé, lundi 11 août 2025 à Ouagadougou, capitale burkinabé, la première réunion officielle consacrée à l’élaboration des textes régissant les sessions confédérales de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Organisée sur cinq jours, cette rencontre stratégique rassemble députés et experts des trois pays, membres fondateurs de l’AES, pour définir le fonctionnement du cadre parlementaire commun instauré par le Traité de la Confédération signé le 6 juillet 2024.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Daouda Diallo, 4ᵉ vice-président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso, en présence de Raky Talla Diarra, 5ᵉ vice-présidente du Conseil national de la transition du Mali, et d’Inoussa Nomao, 2ᵉ vice-président du Conseil consultatif de la refondation du Niger.

Cette réunion marque une étape clé dans la structuration politique de l’AES. Elle vise à établir les règles encadrant les sessions parlementaires confédérales, qui devront permettre une concertation interétatique, une harmonisation des lois et un suivi de l’action confédérale dans un esprit de souveraineté partagée.

Les travaux porteront sur plusieurs aspects : modalités de désignation des représentants, durée et fréquence des sessions, ainsi que les compétences attribuées à cette instance parlementaire commune. À l’issue de cette semaine de discussions, les participants devront finaliser un protocole additionnel et un règlement intérieur, qui constitueront les fondements juridiques de ce nouveau cadre législatif régional.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des Etats membres de l’AES de construire une coopération institutionnelle renforcée, fondée sur la solidarité, la souveraineté et la coordination politique face aux défis communs.