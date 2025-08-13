Niger : Le programme électronucléaire relancé sous l’impulsion de Abdourahamane Tiani

Le Président de la République, le général Abdourahamane Tiani, a présidé le mardi 12 août 2025, à Niamey, la première réunion ordinaire du Comité d’Orientation Stratégique pour le programme électronucléaire, marquant ainsi une étape décisive dans la relance de ce projet structurant pour le pays.

Cette session a rassemblé les membres du gouvernement, les experts de la Haute Autorité Nigérienne à l’Energie Atomique (HANEA) et plusieurs personnalités qualifiées. Elle a permis aux participants de se familiariser avec les avancées, les défis techniques et les perspectives du programme électronucléaire national, notamment à travers des présentations sur les infrastructures, les technologies de réacteurs et les normes de sûreté.

Le président Tiani a souligné l’importance stratégique de l’énergie dans la consolidation de la souveraineté nationale. « L’exploitation de notre uranium doit désormais répondre aux seuls intérêts du Niger », a-t-il affirmé, dénonçant le paradoxe d’un pays riche en ressources mais toujours confronté à un déficit énergétique chronique.

Pour le chef de l’Etat, le développement du nucléaire civil représente une voie vers l’indépendance énergétique, une condition essentielle pour la transformation industrielle et la mise en œuvre de la stratégie « Niger 2035 ». Il a assuré que le programme nucléaire nigérien sera déployé dans le strict respect des normes internationales, avec une attention particulière portée à la sûreté et à la sécurité.

Selon Tiani, les équipes techniques ont d’ores et déjà accompli des progrès notables, notamment dans la mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation internationale de l’infrastructure nucléaire nationale.