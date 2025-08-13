Mali : L’ex-Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue 

L’ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, a été placé en garde à vue mardi 12 août, ont indiqué ses avocats. Cette interpellation intervient dans un contexte tendu, marqué par une série d’arrestations au sein de l’armée, dont une cinquantaine de militaires, parmi eux deux généraux, accusés de complot contre la junte au pouvoir.

Nommé en 2021 par le colonel Assimi Goïta, chef de la transition militaire, Choguel Maïga avait été limogé en novembre 2024 après avoir publiquement critiqué la mainmise de l’armée sur le pouvoir. Il dénonçait notamment son exclusion des décisions majeures, alors que la junte avait initialement promis une transition vers un régime civil d’ici mars 2024.

Remplacé par le général Abdoulaye Maïga, son éviction avait marqué une étape supplémentaire dans la militarisation du gouvernement, sur fond de répression croissante des libertés et de persistance des violences jihadistes dans le pays.

Selon ses avocats, l’ancien chef du gouvernement et plusieurs de ses collaborateurs sont actuellement entendus dans le cadre d’une enquête sur leur gestion à la Primature. Leur garde à vue fait suite à des accusations d’atteinte aux biens publics révélées par un rapport du Vérificateur général de l’Etat.

Parmi les personnes concernées figurent son ancien directeur de cabinet, Issiaka Ahmadou Singaré, ainsi que trois anciens directeurs administratifs et financiers. Tous devraient être présentés prochainement devant le procureur de la Cour suprême.

Choguel Maïga reste une figure influente de la scène politique malienne. Porte-parole du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), il avait contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, avant de rejoindre les rangs de la transition.

Depuis 2012, le Mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire, alimentée par la présence de groupes terroristes liés à Al-Qaïda, à l’Etat islamique, ainsi qu’aux services de renseignement du régime militaire algérien dirigé par le général saïd Chengriha.