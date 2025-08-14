Somalie : 4,4 millions de personnes touchées par l’insécurité alimentaire aiguë

Au moins quatre millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, a annoncé jeudi l’Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA). Depuis juin, plus de 100 000 personnes ont été déplacées par les violences.

Selon la même source, 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 466 000 dans un état critique.

La Somalie figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, rappelle l’ONU. Ces cinq dernières années, elle a subi la pire sécheresse depuis 40 ans et les inondations les plus graves depuis des décennies.

A cette fragilité s’ajoutent des décennies de conflit avec les Shebab, groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda, qui a intensifié ses offensives ces derniers mois. L’aide humanitaire internationale, en baisse, complique encore la situation.