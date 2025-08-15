Burkina Faso : L’OCI réaffirme son soutien face aux défis sécuritaires

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu le jeudi 14 août à Ouagadougou, une délégation de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), conduite par son Secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, Tariq Ali Bakheet.

A l’issue de l’entretien, M. Bakheet a transmis au chef du Gouvernement les salutations du Secrétaire général de l’OCI, tout en exprimant la solidarité de l’organisation à l’égard du Burkina Faso, confronté à une crise sécuritaire persistante. Il a également réaffirmé la condamnation « ferme et sans équivoque » de l’OCI envers le terrorisme, quelles qu’en soient les formes.

L’audience a permis de faire un point d’étape sur la coopération entre l’OCI et le Burkina Faso, ainsi que d’évoquer les projets en cours et à venir, notamment en faveur des personnes déplacées internes. Ces initiatives seront mises en œuvre en coordination avec des partenaires tels que la Banque Islamique de Développement (BID).

« Nous avons réaffirmé notre disponibilité à mobiliser les soutiens nécessaires pour accompagner les efforts du président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, et de son gouvernement dans la quête de paix et de stabilité », a déclaré le chef de la délégation.

M. Bakheet a également annoncé la signature prochaine d’accords de coopération avec d’autres institutions financières, dont la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), afin de renforcer l’aide apportée au pays.

Un rapport complet sera transmis au siège de l’organisation à Jeddah, afin de mobiliser davantage de ressources en réponse aux besoins exprimés par la partie burkinabè.