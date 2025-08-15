Soudan du Sud : Visite d’une responsable israélienne sur fond de controverse autour d’un possible accueil de Gazaouis

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, s’est rendue mercredi au Soudan du Sud, a annoncé la diplomatie sud-soudanaise. Une visite officielle qui intervient alors que des rumeurs circulent sur un possible transfert de Palestiniens de Gaza vers cet État africain fragile, ravivant tensions et spéculations.

Mardi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il « autoriserait » les habitants de Gaza à émigrer, sans toutefois vouloir « les pousser dehors ». Il a précisé qu’Israël discutait avec plusieurs pays susceptibles de les accueillir.

Dans ce contexte, la visite de Sharren Haskel à Juba a été présentée par les autorités sud-soudanaises comme le « plus haut niveau d’engagement israélien » dans le pays à ce jour. Un « dialogue bilatéral fructueux » a été engagé avec la cheffe de la diplomatie sud-soudanaise, Semaya Kumba, selon un communiqué officiel, sans mention directe de la question gazaouie.

Face aux rumeurs, le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a rapidement démenti être en négociations avec Israël sur une quelconque relocalisation de Gazaouis, qualifiant ces informations de « sans fondement ».

La présidence sud-soudanaise a, pour sa part, réaffirmé sa volonté de renforcer les liens avec Israël, notamment en ouvrant des opportunités d’investissement dans les secteurs du pétrole, des ressources minières, de l’agriculture et de l’eau.

Sur le terrain, le projet présumé d’accueil de Palestiniens suscite des réactions contrastées. A Juba, certains habitants se disent inquiets, estimant que le pays « n’a ni les moyens ni les terres » pour recevoir des étrangers. D’autres, au contraire, y voient une opportunité d’aide sécuritaire, évoquant l’expérience des Gazaouis pour surveiller les frontières.

Depuis l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023, qui a coûté la vie à 1 219 personnes en Israël selon des chiffres officiels, l’armée israélienne mène une vaste opération militaire dans la bande de Gaza.

Le Soudan du Sud, pays enclavé et instable depuis son indépendance en 2011, peine déjà à répondre à ses propres défis sécuritaires et humanitaires.