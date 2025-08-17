Soudan : Au moins 17 civils tués dans une attaque des paramilitaires à El-Facher

Les Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire soudanais, ont bombardé samedi la ville d’El-Facher, capitale assiégée du Darfour-Nord, faisant au moins 17 morts et 25 blessés parmi les civils, a rapporté une source médicale locale.

Cette source, travaillant à l’hôpital d’El-Facher et ayant requis l’anonymat pour des raisons de sécurité, a précisé que ce bilan ne concernait que les victimes prises en charge sur place. Plusieurs autres personnes auraient été enterrées directement par leurs familles, faute d’accès aux structures de santé, rendues inaccessibles par l’insécurité.

Depuis leur retrait de Khartoum en mars, après la reprise de la capitale par l’armée, les FSR intensifient leurs offensives contre El-Facher et les camps alentour.

Le conflit oppose le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, à son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, dirigeant des FSR.

Assiégée depuis mai 2024, El-Facher subit régulièrement des offensives des FSR dans le cadre de la guerre qui les oppose à l’armée soudanaise depuis avril 2023.

Depuis avril 2023, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de millions de personnes et entraîné ce que l’ONU décrit comme « la pire crise humanitaire au monde ».

Le pays est désormais fragmenté : l’armée contrôle le nord, l’est et le centre, tandis que les FSR dominent la quasi-totalité du Darfour et, avec leurs alliés, certaines zones du sud.