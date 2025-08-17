Mali : Paris dénonce des accusations « sans fondement » après l’arrestation d’un Français

Le Français arrêté cette semaine au Mali et accusé d’avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions fait l’objet « d’accusations sans fondement », a affirmé samedi le ministère français des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, la diplomatie française précise qu’« un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper tout malentendu » et d’obtenir « la libération sans délai » de cet employé de l’ambassade de France à Bamako.

Mali avait annoncé l’arrestation d’un ressortissant français présenté comme un agent du « service de renseignement français ».

La junte au pouvoir a accusé des « Etats étrangers » d’être derrière une tentative de déstabilisation menée, selon elle, par « un groupuscule d’éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne ».

Dirigée par Assimi Goïta, la junte s’est installée au pouvoir à la suite de deux coups d’État en 2020 et 2021. Depuis, elle a pris ses distances avec ses partenaires occidentaux, en particulier la France, et s’est rapprochée politiquement et militairement de la Russie.

Le ministère français rappelle pour sa part que le ressortissant arrêté bénéficie du « statut prévu par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques » et réclame sa libération immédiate « en application de cette convention ».