Tel-Aviv : Israël annonce une aide humanitaire d’urgence au Soudan du Sud

Israël va fournir une aide humanitaire d’urgence au Soudan du Sud, a annoncé lundi 18 août 2025 le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar.

Selon un communiqué officiel, cette assistance vise à soutenir les populations vulnérables confrontées à une épidémie de choléra et à une grave pénurie de ressources. L’aide comprendra des fournitures médicales, du matériel de purification d’eau, des kits d’hygiène, des gants, des masques ainsi que des colis alimentaires.

Cette annonce intervient dans un contexte de controverse : certains médias ont récemment rapporté un projet présumé de transfert de Palestiniens de Gaza vers le Soudan du Sud.

Lors d’une visite officielle à Juba la semaine dernière, la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, s’est entretenue avec les autorités sud-soudanaises. Celles-ci ont catégoriquement nié toute discussion sur un tel plan, qualifiant ces allégations de « sans fondement ».

Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, reste marqué par l’instabilité politique, l’insécurité chronique et de graves crises humanitaires.