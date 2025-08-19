Tunisie : Vers un renforcement de la coopération bilatérale avec la Libye d’Al-Manfi

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a accueilli lundi 18 août 2025 à Tunis son homologue libyen, Mohamed Younis Al-Manfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour une visite de travail axée sur le renforcement des liens entre les deux pays.

Après les honneurs officiels à l’aéroport Tunis-Carthage, les deux chefs d’État se sont entretenus au palais de Carthage. Ils ont salué la solidité des relations historiques entre la Tunisie et la Libye, réaffirmant leur volonté commune de les hisser à un niveau supérieur de coopération et d’intégration.

Le président Saïed a souligné que la sécurité, la stabilité et le développement des deux pays sont étroitement liés, plaidant pour une action concertée face aux défis communs. « La sécurité nationale de la Tunisie et de la Libye est une et indivisible », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie aux choix souverains du peuple libyen, en insistant sur le fait que la crise libyenne relève exclusivement d’une solution interne. « La solution ne peut être que libyo-libyenne, sans aucune ingérence étrangère », a-t-il martelé.

Dans ce contexte, la Tunisie poursuit également ses efforts pour maintenir un équilibre diplomatique avec l’Est libyen, contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Bien que les relations soient plus discrètes, Tunis veille à préserver le dialogue avec toutes les parties libyennes, dans une logique de neutralité.