Tchad : Arrestation du fils du fondateur de Boko Haram, lié à une cellule jihadiste

Muslim Mohammed Yusuf, le plus jeune fils du fondateur de Boko Haram, a été arrêté au Tchad avec cinq présumés complices. Il est soupçonné d’avoir dirigé une cellule jihadiste affiliée à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), selon des sources sécuritaires et un ancien membre du groupe.

Fils cadet du prédicateur radical Mohammed Yusuf, tué en 2009 lors d’une opération militaire, Muslim est également le frère cadet d’Abu Musab al-Barnawi (Habib Yusuf), ex-dirigeant d’Iswap, branche dissidente de Boko Haram reconnue par l’organisation État islamique.

Agé d’environ 18 ans, Muslim aurait utilisé l’identité d’Abdrahman Mahamat Abdoulaye, selon une source au sein des services de renseignement nigérians opérant dans la région du lac Tchad. La même source précise que la cellule démantelée serait liée à Iswap, et non à la faction historique de Boko Haram.

La police tchadienne a confirmé l’arrestation de six membres présumés d’une cellule jihadiste il y a « plusieurs mois », sans toutefois pouvoir authentifier l’identité de Muslim Mohammed Yusuf. Ces individus, décrits comme « sans papiers » et « membres de Boko Haram », sont actuellement en détention.

Un ancien lieutenant repenti de Boko Haram, bien informé sur les dynamiques internes du groupe, a confirmé l’identité de Muslim et son arrestation au Tchad. Des photos de l’arrestation montrent un jeune homme mince, vêtu d’un survêtement bleu, dont les traits rappelleraient ceux de son père.

Depuis 2009, Boko Haram mène une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria, ayant fait des dizaines de milliers de morts et provoqué des millions de déplacés. Le groupe s’est scindé en 2016, donnant naissance à Iswap, qui opère activement autour du bassin du lac Tchad, notamment au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Nigeria.

Les services nigérians de contre-terrorisme n’ont pour l’heure pas commenté l’arrestation.