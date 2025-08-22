Burkina Faso : L’armée annonce avoir neutralisé une centaine de terroristes dans l’Est

L’armée burkinabè a affirmé avoir neutralisé une centaine de combattants, dont deux chefs influents, lors d’une vaste opération antiterroriste menée mercredi à Foutouri, dans l’Est du pays, rapporte l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de sécurisation du territoire, alors que les autorités de transition ont intensifié, ces dernières semaines, leurs actions militaires contre les groupes armés opérant dans plusieurs régions du pays.

Selon la même source, l’intervention a été déclenchée à la suite d’une attaque d’environ 600 hommes armés qui tentaient de s’emparer du détachement militaire de Foutouri.

Au cours des combats, les soldats ont également abattu un drone piégé et récupéré un important arsenal comprenant des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des munitions ainsi que plusieurs motos, a précisé l’AIB.