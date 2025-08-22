Soudan : L’ONU dénonce une attaque de drone contre un convoi humanitaire au Darfour

L’Organisation des Nations unies a exprimé, jeudi, sa « grave préoccupation » après l’attaque de drone qui a visé, mercredi, un convoi humanitaire de l’ONU dans la localité d’Al Melit, au Darfour du Nord, à l’est du Soudan.

Selon la porte-parole onusienne, Daniela Gross, le convoi, exploité par le Programme alimentaire mondial (PAM), comptait seize camions chargés de denrées destinées aux familles les plus vulnérables. « Les véhicules ont été détruits après avoir pris feu lors de l’attaque, mais l’ensemble des membres du convoi sont indemnes », a-t-elle précisé lors d’un point de presse.

L’incident s’est produit alors que les camions étaient en cours de déchargement dans l’entrepôt d’un partenaire de l’ONU, a indiqué le coordinateur humanitaire de l’organisation au Soudan, Luca Renda. Ce dernier a réclamé « l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante » et exhorté à ce que « les responsables soient traduits en justice ».

Cette attaque survient moins de trois mois après un assaut similaire contre un convoi conjoint du PAM et de l’UNICEF près d’Al Koma, également au Darfour Nord. Ce précédent avait coûté la vie à cinq humanitaires et fait plusieurs blessés, tandis que des camions avaient été incendiés et des cargaisons d’aide détruites.

Pour l’ONU, la multiplication de ces attaques intervient dans un contexte dramatique : près de 25 millions de Soudanais souffrent aujourd’hui d’une insécurité alimentaire aiguë. « Chaque attaque contre l’aide humanitaire prive encore davantage de familles de leur seule source de survie », a déploré Daniela Gross.