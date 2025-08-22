Mali : Bamako et Ouagadougou renforcent leur coopération

En visite d’amitié à Bamako, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été reçu jeudi 21 août 2025 par le président de la Transition du Mali, le général Assimi Goïta. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, il a transmis au chef de l’Etat malien les salutations du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso.

A l’issue de l’audience, M. Ouédraogo a salué la qualité des échanges et l’accueil réservé à sa délégation. Selon lui, Assimi Goïta a insisté sur la nécessité de placer le bien-être des populations, en particulier de la jeunesse, au cœur des actions communes menées dans l’espace sahélien.

La rencontre, organisée en marge du deuxième anniversaire du camp de la Brigade citoyenne, a donné lieu à une séance de travail entre les deux délégations, dans les locaux de la Cité administrative de Bamako. Les discussions ont porté sur des dossiers d’intérêt commun aux plans sous-régional et international. Les deux Premiers ministres ont souligné la régularité des concertations entre Ouagadougou et Bamako, qu’ils jugent essentielles pour harmoniser les positions et concrétiser les décisions prises par les présidents Goïta et Traoré.

Sur le plan sécuritaire, les deux pays mènent déjà des opérations conjointes contre les groupes armés terroristes le long de leur frontière commune. Ces actions visent à sécuriser durablement l’espace transfrontalier et à favoriser le retour des populations déplacées.

Au-delà de la sécurité, la coopération s’élargit à d’autres secteurs, notamment la jeunesse et l’emploi, le sport, la justice, le tourisme et la culture. Cette dynamique vise à renforcer la résilience des deux pays face aux défis contemporains et à promouvoir des modèles de coopération adaptés aux réalités du Sahel.

Les deux Premiers ministres ont enfin réaffirmé leur attachement à l’Alliance des Etats du Sahel (AES), cadre de coopération regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils y voient un instrument essentiel pour défendre la souveraineté, la sécurité et le développement partagé des peuples sahéliens.