Zambie : Israël ouvre une ambassade en pour renforcer sa présence en Afrique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait entamé mardi une visite officielle en Zambie pour inaugurer la première ambassade permanente d’Israël à Lusaka. La cérémonie, qui s’est déroulé mercredi, symbolise une étape majeure dans le rapprochement entre les deux pays s’inscrivant dans une stratégie plus large de Jérusalem visant à consolider ses relations avec le continent africain.

Durant son séjour, Sa’ar s’est entretenu avec le président Hakainde Hichilema, le ministre zambien des Affaires étrangères, Mulambo Haimbe, ainsi que la présidente du Parlement, Nelly Mutti. Les discussions ont porté sur plusieurs initiatives de coopération bilatérale, selon le ministère israélien.

Depuis son arrivée au gouvernement en novembre 2024, Gideon Sa’ar a fait du renforcement des liens avec l’Afrique l’une de ses priorités diplomatiques. « Dans le passé, les relations entre Israël et l’Afrique ont prospéré. Elles se sont affaiblies au fil des années, mais nous changeons désormais de direction », avait-il déclaré en juin lors de la visite à Jérusalem de son homologue zambien.

Les relations entre Israël et la Zambie remontent à 1966, peu après l’indépendance de ce pays d’Afrique australe. Elles avaient été rompues en 1973, dans le sillage de la guerre du Kippour et sous la pression de l’Organisation de l’unité africaine, avant d’être rétablies en 1991. Si la Zambie dispose depuis 2015 d’une ambassade à Tel Aviv, Israël n’était représenté à Lusaka que par un ambassadeur non résident, également accrédité au Zimbabwe et au Botswana.

La nouvelle ambassadrice en Zambie sera Ofra Farhi, jusqu’ici représentante non résidente. Diplomate expérimentée, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère israélien des Affaires étrangères.