Guinée-Bissau : Braima Camara évacué à Dakar après un malaise

Le Premier ministre bissau-guinéen, Braima Camara, a été transporté d’urgence mardi à Dakar, au Sénégal, après avoir perdu connaissance lors d’une cérémonie officielle au palais présidentiel de Bissau.

Agé de 57 ans, M. Camara, nommé début août à la tête du gouvernement, assistait à un discours du président Umaro Sissoco Embaló lorsqu’il s’est effondré subitement, sous les yeux de nombreux responsables présents.

Selon une source proche de son cabinet, « à la fin de la cérémonie, il a eu un malaise et est tombé en syncope ». Une évacuation rapide a été organisée : le Premier ministre a été transféré à bord d’un avion médicalisé de l’armée sénégalaise vers un hôpital à Dakar.

Aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités sur son état de santé, mais selon l’AFP, un membre de son entourage a assuré que « le Premier ministre est hors de danger » et qu’il a bénéficié d’« une prise en charge rapide et efficace » avant son transfert.

L’incident a suscité l’inquiétude dans le pays, alors que M. Camara venait tout juste d’entrer en fonction à un moment politiquement sensible pour la Guinée-Bissau.