Nigéria : Drones militaires, l’Afrique mise sur l’innovation locale

A Abuja, en marge du Sommet des chefs d’état-major africains, plusieurs entreprises nigérianes ont présenté des drones peu coûteux, conçus pour des usages militaires. Inspirés des modèles grand public, ces engins sont adaptés aux réalités budgétaires et opérationnelles des armées africaines.

Depuis la guerre en Ukraine, les drones, notamment les modèles commerciaux modifiés pour des missions « suicides », ont démontré leur efficacité. Ce tournant technologique inspire désormais des initiatives locales sur le continent.

La société nigériane Epsilon propose par exemple des drones à usage unique à partir de 830 euros (hors charge explosive), portables dans un sac à dos. Une solution « agile et rapide », selon Oluwagbenga Karimu, ingénieur de l’entreprise. De leur côté, les forces nigérianes vantent la discrétion et la simplicité d’emploi de ces appareils, souvent assemblés localement à partir de composants importés.

« Il est économiquement plus rationnel de perdre un petit drone que de risquer un appareil coûteux », résume Muhammad Umar, directeur technique d’EIB Group, fournisseur de l’armée nigériane. Ces drones viennent en complément des modèles lourds et importés, comme le Bayraktar TB2 turc.

Cette innovation locale répond aussi à une réalité sécuritaire urgente. Dans le nord du Nigeria, l’armée affronte des groupes jihadistes qui utilisent eux-mêmes des drones artisanaux pour larguer explosifs ou grenades. Les autorités nigérianes misent désormais sur le développement de systèmes de brouillage et de surveillance plus accessibles.

En ouvrant le sommet, le vice-président nigérian Kashim Shettima a appelé à investir massivement dans la recherche militaire, l’IA, la cybersécurité et la production d’équipements sur le continent.

Pour Shettima, l’Afrique ne peut se contenter d’être un consommateur de technologie. Elle doit devenir innovatrice et propriétaire de ses outils de défense avec une stratégie collective, reposant sur la coopération régionale, le partage du renseignement, pour faire face à des menaces transnationales telles que le terrorisme, la piraterie ou la cybercriminalité.