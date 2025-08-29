Burkina Faso : Les médias appelés à changer le regard sur les Volontaires pour la défense de la patrie

Réunis à Manga ce jeudi, les professionnels des médias et de la communication ont été invités à jouer un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, en contribuant à déconstruire les préjugés qui entourent les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ces civils engagés aux côtés des forces armées sont souvent victimes de critiques, malgré leur implication grandissante sur le terrain.

L’atelier, organisé par la Brigade des VDP, vise à sensibiliser les journalistes et à renforcer la compréhension mutuelle entre médias, populations et forces locales. Il s’inscrit dans la stratégie globale de mobilisation patriotique portée par le gouvernement burkinabè.

Le colonel-major Ardjouma Palé, conseiller technique du ministre de la Défense, a souligné l’importance d’une communication responsable pour favoriser une meilleure collaboration entre les VDP et les communautés. « Il s’agit de susciter l’adhésion populaire autour de l’action des VDP, et les médias ont un rôle central à jouer dans cette dynamique », a-t-il déclaré.

Pascal Thiombiano, représentant du ministre de la Communication, a pour sa part salué cette initiative, estimant qu’elle contribuera à « éclairer les populations sur le rôle réel des VDP, souvent méconnu ou mal interprété ».

Durant ces 48 heures de travaux, plusieurs thématiques sont abordées : compréhension du phénomène terroriste au Burkina Faso, difficultés rencontrées par les VDP, respect des droits humains, mais aussi bonnes pratiques en matière de couverture médiatique. Un accent particulier est mis sur les risques liés à certaines publications sur les réseaux sociaux, susceptibles de compromettre des opérations ou de diffuser de fausses informations.

Créés en 2020 pour soutenir les Forces armées nationales et les Forces de sécurité intérieure, les VDP suscitent des débats. Si leur action est saluée comme un acte patriotique par certains, d’autres critiquent leur encadrement ou leur efficacité. Ce séminaire entend ainsi repositionner leur image et encourager une couverture médiatique plus nuancée et constructive.