Niger : Projet de logements sociaux pour les agents de la Garde nationale

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le colonel Abdoulkadri Amadou Daouda, a conduit ce jeudi 28 août 2025 une visite de terrain sur le site de Bangoula, aux côtés du Haut commandant de la Garde nationale du Niger (GNN), le colonel-major Ahmed Sidian. Objectif : constater l’état d’avancement de la première phase du projet de construction de logements sociaux destinés aux agents de la GNN.

Cette première phase concerne 300 des 882 logements prévus au total. Selon les constats sur place, les travaux sont bien avancés, avec un taux d’exécution oscillant entre 78 % et 90 %, selon les lots et les entreprises chargées de l’exécution. Plusieurs bâtiments sont en phase de finition, notamment en ce qui concerne les travaux d’assainissement et de second œuvre.

« La cité présente aujourd’hui une configuration harmonieuse et structurée. C’est une belle avancée », a déclaré le ministre, se disant satisfait de l’évolution du chantier. Il a néanmoins appelé les entreprises à maintenir leur engagement jusqu’à la fin, en respectant les normes techniques et de qualité.

La visite a également permis à la délégation d’échanger avec les responsables techniques sur les défis restants et d’encourager l’accélération des dernières étapes du chantier.

Lancé le 11 octobre 2024, ce projet est financé par la Banque de l’Habitat du Niger. Il est structuré en trois phases : deux lots de 300 logements chacun, et un troisième de 282 logements, pour un total de 882 unités.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion du logement social au profit des forces de défense et de sécurité, afin d’améliorer les conditions de vie des agents et de renforcer leur stabilité.