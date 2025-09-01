RDC : Au moins 16 personnes prises en otage dans une embuscade tendue par des miliciens CODECO sur la RN27

Une attaque d’une rare violence a frappé samedi après-midi la route nationale 27 (RN27), à hauteur du village de Pitso, dans le territoire de Djugu, province de l’Ituri. Des miliciens du groupe armé CODECO ont tendu une embuscade à un véhicule de transport en commun, faisant au moins 16 otages parmi les passagers.

La Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) est une faction armée composée en majorité de peuples de la communauté Lendu.

Selon des sources locales, le drame s’est produit vers 16 heures, alors que le véhicule revenait du marché de Bule en direction de Bunia, chef-lieu de la province. A bord se trouvaient des passagers ainsi que des marchandises, notamment des sacs de maïs, de haricots et de pommes de terre.

Les assaillants, lourdement armés, ont ouvert le feu en l’air pour semer la panique avant de faire descendre violemment les occupants du véhicule. Les passagers auraient subi des actes de torture et des menaces de mort, selon des sources sécuritaires sur place. Les miliciens ont ensuite pillé le véhicule avant d’emmener les otages vers une destination encore inconnue.

Alerté, le chef du groupement de Pitso est rapidement intervenu. Son action a permis la libération de trois enfants âgés de 4 à 12 ans. Le chef du secteur de Djatsi, Justin Gudza, a confirmé que des négociations étaient en cours pour tenter de libérer les autres otages.

Cette attaque intervient après plus d’une semaine de calme relatif dans cette région régulièrement secouée par les violences. Elle marque une nouvelle flambée des exactions attribuées à la CODECO, un groupe armé actif dans le nord-est de la République Démocratique du Congo, accusé de multiples violations des droits humains.

Face à cette recrudescence, les autorités militaires assurent préparer des opérations de riposte pour neutraliser les groupes armés encore actifs dans le territoire. Mais sur le terrain, la population reste plongée dans la peur, et les activités économiques sont fortement paralysées.

La RN27, axe vital reliant plusieurs localités de l’Ituri à Bunia, est aujourd’hui plus que jamais menacée par l’insécurité.