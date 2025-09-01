Bénin : Romuald Wadagni désigné candidat de la majorité pour la présidentielle de 2026

Le ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a été désigné candidat de la majorité présidentielle pour l’élection présidentielle prévue en avril 2026. La décision a été actée dans la nuit de samedi à dimanche, au cours d’une réunion restreinte des principaux responsables de la mouvance, tenue au domicile du président Patrice Talon.

Romuald Wadagni est considéré comme l’un des proches collaborateurs de Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Sa désignation intervient dans un contexte où le chef de l’Etat a réaffirmé à plusieurs reprises qu’il ne briguera pas un troisième mandat, conformément à la Constitution.

La coalition au pouvoir, composée notamment du Bloc républicain (BR) et de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R), s’est ralliée autour de sa candidature. « Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat », a affirmé Joseph Djogbenou, président de l’UP-R, qui figurait pourtant parmi les noms pressentis pour représenter la majorité.

Le Bloc républicain a également confirmé son soutien, saluant dans un communiqué « l’un des mieux placés pour poursuivre et approfondir les actions de développement engagées depuis 2016 ».

Formé en France et aux États-Unis, Romuald Wadagni a fait ses armes dans le secteur privé, notamment chez Deloitte, avant d’être appelé au gouvernement dès le premier mandat de Talon. Il s’est imposé comme le visage de la rigueur budgétaire et du réalisme économique au Bénin, jouant un rôle clé dans la croissance soutenue du pays, qui a régulièrement dépassé les 6 % ces dernières années.

Son profil technocratique, combiné à une bonne réputation auprès des bailleurs internationaux, a permis au Bénin d’obtenir des notations positives et de réussir plusieurs émissions obligataires sur les marchés régionaux et internationaux.

Ces derniers temps, il a aussi été étroitement associé aux dossiers de défense nationale, un enjeu crucial face aux menaces sécuritaires dans le nord du pays.