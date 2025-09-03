RDC : Kinshasa annonce un projet d’investissement qatari de 21 milliards de dollars

La République démocratique du Congo (RDC) a fait savoir mercredi que le fonds d’investissement qatari Al Mansour Holding envisageait de mobiliser 21 milliards de dollars dans le pays, où Doha joue également un rôle de médiateur dans le conflit qui secoue l’est du territoire.

A l’origine de cette initiative figure le cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, membre de la famille régnante du Qatar et fondateur du groupe Al Mansour. Ce dernier a séjourné mardi à Kinshasa dans le cadre d’une tournée africaine.

Lors d’un entretien avec la Première ministre congolaise Judith Suminwa, la délégation qatarie a remis une « lettre d’intention » portant sur un investissement colossal de près de 21 milliards de dollars, a indiqué la primature congolaise dans un communiqué.