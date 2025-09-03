Niger : Tourisme et hôtellerie, la FOPATH expose ses préoccupations au Premier ministre

Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu ce mercredi 3 septembre 2025 une délégation de la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie (FOPATH).

Selon Issoufou Issa, membre et conseiller de la FOPATH, la rencontre visait à alerter sur les difficultés rencontrées par les hôteliers et l’ensemble du secteur touristique. Parmi les problèmes évoqués figurent les impayés auprès des banques, la concurrence jugée déloyale, les coûts élevés de l’électricité et de l’eau, ainsi que la pression fiscale.

Le Premier ministre a assuré les professionnels qu’il examinerait avec les banques les possibilités de solutions et qu’il engagerait des discussions avec la NIGELEC afin d’envisager un accompagnement.

De son côté, le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Anafi Souleymane, a rappelé que l’Etat soutenait déjà le secteur par une assistance technique et des subventions annuelles via le fonds de développement du tourisme, la majorité des établissements étant des entreprises familiales. Il a également annoncé des projets d’amélioration des conditions des travailleurs, tout en appelant les acteurs à fournir des statistiques fiables sur leurs revenus pour permettre une meilleure défense de leurs intérêts.

Le même jour, le Premier ministre a également reçu une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Ha Vu, économiste principale au département des affaires fiscales.

Cette mission, sollicitée par le Niger, vise à renforcer la gouvernance et à appuyer les autorités dans l’identification des priorités économiques du pays. Mme Ha Vu a souligné que l’assistance technique proposée devait permettre d’apporter des solutions adaptées aux besoins spécifiques du Niger.