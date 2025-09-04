Niger : Clémence Aïssatou Baré, veuve de l’ex-président Ibrahim Baré Mainassara, nommée ambassadrice aux Etats-Unis

Le gouvernement nigérien a nommé Clémence Aïssatou Habi, veuve de l’ancien président Ibrahim Baré Mainassara, ambassadrice du Niger auprès des Etats-Unis. Cette désignation marque le retour sur la scène diplomatique d’une personnalité longtemps restée à l’écart de la vie publique depuis la mort tragique de son époux en 1999.

Médecin de profession, spécialiste en parasitologie et engagée dans la lutte contre le VIH/SIDA, Mme Baré dirigeait autrefois la Clinique médicale privée Pasteur à Niamey, tout en enseignant à la Faculté de médecine. Elle vivait en France depuis l’assassinat de son mari, après un coup d’Etat militaire.

Ibrahim Baré Mainassara avait pris le pouvoir le 27 janvier 1996 en renversant le régime de l’Alliance des Forces du Changement. Son mandat, marqué par une élection présidentielle controversée la même année, s’est brutalement achevé le 9 avril 1999, lorsqu’il fut abattu par des éléments de sa propre garde présidentielle, alors sous les ordres du commandant Daouda Mallam Wanké.

Depuis, sa veuve et les membres de son parti, le RDP Jama’a (Rassemblement pour la démocratie et le progrès), n’ont cessé de réclamer l’ouverture d’une enquête indépendante sur les circonstances de sa mort.

Avec cette nomination à Washington, Clémence Aïssatou Baré prend un nouveau rôle, diplomatique cette fois, dans un contexte où l’histoire du pays continue de croiser les trajectoires individuelles de ses anciens dirigeants.