Mali : Un mort et deux blessés dans l’effondrement de puits d’orpaillage à Sakoro

Un effondrement survenu dans la nuit du mardi 2 septembre 2024, aux alentours de 22 heures, sur un ancien site d’orpaillage à Sakoro, dans la commune rurale de Minidian (cercle de Kangaba, à l’ouest du Mali), a coûté la vie à une personne et blessé deux autres, selon une source sécuritaire relayée par l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP).

Informé du drame, le commandant de la brigade de gendarmerie de Kangaba, le major Mahamadou Diarra, s’est immédiatement rendu sur les lieux avec ses hommes. Il attribue l’accident au non-respect de l’arrêté interministériel interdisant les activités d’orpaillage entre le 15 juin et le 30 septembre.

« Le site était formellement interdit par les ‘’Tombolomas’’ en raison de la fragilité du sol, fragilité aggravée par les pluies tombées la veille », a-t-il précisé. Malgré cette interdiction, certains orpailleurs n’hésitent pas à braver les interdits, opérant de nuit et mettant leur vie en danger pour extraire de l’or.

Le major Diarra a également tenu à démentir les rumeurs faisant état de plusieurs personnes ensevelies sous les décombres. « Après des fouilles menées avec l’aide de machines lourdes, le bilan reste d’un mort et deux blessés », a-t-il confirmé.

Il a par ailleurs appelé les ‘’Tombolomas’’ et les propriétaires terriens à veiller au strict respect de la suspension des activités d’orpaillage jusqu’à la fin du mois de septembre, comme prévu par l’arrêté.

La gestion de ce site d’orpaillage demeure cependant complexe. Bien que situé à Sakoro, relevant de la commune de Minidian, la terre appartient traditionnellement au village de Habaladougou-Kéniéba, dans la commune voisine de Benkadi. Ce chevauchement administratif favorise les activités clandestines et rend difficile le contrôle du site par les autorités locales.

Les responsables locaux estiment qu’une clarification de cette situation est indispensable pour éviter d’éventuels conflits entre communautés. D’autant plus, rappellent-ils, que les populations des deux localités sont issues du même lignage.