Burkina Faso : Des ouvrages hydrauliques remis à trois villages 

En visite ce lundi dans la province du Sanguié, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, a procédé à la remise officielle d’infrastructures hydrauliques dans les villages de Zoula, Goundi et Koukouldi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’eau potable et d’assainissement en milieu rural (PEPA-MR), dont la clôture est prévue pour décembre 2025.

Accompagné de ses collègues ministres de l’Action humanitaire, Judith Kabré, et de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, Roger Barro a entamé la journée par une série de visites de terrain. A Zoula, la délégation a inspecté un nouveau système d’adduction d’eau potable (AEP), équipé d’un château d’eau, de bornes-fontaines et de branchements privés.

A Goundi, où les travaux sont toujours en cours, le ministre a appelé les entreprises en charge à accélérer la cadence pour respecter les délais fixés.

C’est à Koukouldi que s’est tenu le moment fort de la mission : une cérémonie officielle marquant la remise des systèmes d’AEP aux trois villages bénéficiaires. Dans son allocution, Roger Barro a réaffirmé l’engagement du gouvernement à réduire les inégalités d’accès à l’eau entre zones rurales et urbaines, conformément à la vision présidentielle « Bataille de l’eau », portée par le capitaine Ibrahim Traoré.

Le ministre a également mis en lumière l’impact économique et social de ces infrastructures, chiffrant chaque ouvrage à environ 250 millions de FCFA. Il a insisté sur l’importance d’une gestion rigoureuse et durable, recommandant le recours à des fermiers professionnels et la promotion de bonnes pratiques d’hygiène.

Au nom des populations bénéficiaires, le président de la délégation spéciale de Réo, Sindi Issaka Zagré, a salué ces réalisations et exprimé sa gratitude envers le gouvernement et ses partenaires. Il s’est engagé à assurer une gestion responsable des ouvrages.

Avec ces nouvelles installations, le PEPA-MR franchit une étape importante vers son objectif : améliorer durablement l’accès à l’eau potable pour tous les Burkinabè.