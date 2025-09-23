Burkina faso: Le lieutenant Korê Bernard YARO prend les rênes de l’Intendance présidentielle

Le lieutenant Korê Bernard YARO a été installé dans ses fonctions d’Intendant de la Présidence du Faso hier lundi. Lors de la cérémonie de passation de service, il a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui et s’est engagé à préserver les acquis et à améliorer la gestion en favorisant la cohésion et la collaboration. Le Capitaine Phillipe SOMDA, son prédécesseur, lui a conseillé de diriger avec courage et de suivre les orientations du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.