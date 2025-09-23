Soudan : frappe meurtrière sur une mosquée à El-Fasher, 75 morts dont 11 enfants

L’UNICEF a annoncé que 11 enfants âgés de 6 à 15 ans ont été tués dans une attaque de drone contre une mosquée à El-Fasher, dans l’ouest du Soudan, qui a fait au total 75 morts. La directrice de l’UNICEF, Catherine Russell, a appelé à une enquête rapide et approfondie sur cette attaque, qui a également blessé plusieurs enfants. Les Forces de soutien rapide (FSR) ont été accusées par l’armée soudanaise d’avoir mené cette frappe contre la mosquée Al-Safiya.

Contexte de l’attaque :

– Les FSR imposent un blocus sur El-Fasher depuis le 10 mai 2024, malgré les avertissements internationaux concernant les risques pour la ville.

– Les affrontements entre l’armée soudanaise et les FSR ont fait plus de 20 000 morts et déplacé 15 millions de personnes depuis avril 2023, selon l’ONU.

Réactions :

– Le Conseil de souveraineté transitoire du Soudan a condamné l’attaque, la qualifiant de « crime qui déshonore l’humanité ».

– Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au Soudan a également dénoncé le ciblage de la mosquée et appelé à une enquête.

Appel à l’action :

– Catherine Russell a insisté sur le fait que toutes les parties au conflit doivent cesser ces attaques et garantir la protection des enfants.

– Elle a également souligné que l’impunité ne peut être tolérée et que les responsables doivent être pleinement tenus pour compte.