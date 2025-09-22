Niger: L’armée neutralise 34 terroristes lors d’importantes opérations près de la frontière malienne.

Les Forces de Défense et de Sécurité du Niger ont tué au moins 34 terroristes lors de deux opérations distinctes menées la semaine dernière dans les régions occidentales de Dosso et de Tillabéri.

Selon le bulletin hebdomadaire de l’Armée diffusé ce week-end, la première confrontation a eu lieu mercredi près de Doubalma, où une cinquantaine de terroristes armés à moto ont tendu une embuscade à une unité de patrouille venant de Soukoukoutane. Grâce à l’appui aérien, les forces nigériennes ont repoussé les assaillants, tuant au moins 22 d’entre eux et blessant plusieurs autres.

Cependant, sept soldats ont été tués et deux autres blessés lors de l’affrontement, tandis que certains combattants ont réussi à fuir vers la frontière malienne.

Une deuxième opération conjointe air-sol a été lancée vendredi près de Mangaïzé, dans la région de Tillabéri, visant des terroristes transportant du bétail volé. L’opération a abouti à la mort d’au moins 12 terroristes, à la destruction de six motos, ainsi qu’à la récupération complète des animaux volés.

Ces opérations mettent en lumière les défis sécuritaires persistants auxquels le Niger est confronté dans ses régions frontalières, ainsi que les efforts actifs de l’armée pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent la zone.