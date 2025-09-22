Nigeria: Le président lève l’état d’urgence dans l’État de Rivers après une trêve politique

Le président nigérian Bola Tinubu a mis fin à l’état d’urgence qui durait depuis six mois dans l’État pétrolier de Rivers, à la suite du règlement d’une crise politique prolongée.

Dans un communiqué publié le mercredi 17 septembre, Tinubu a ordonné au gouverneur Siminalayi Fubara, à son vice-gouverneur ainsi qu’aux membres de l’Assemblée de l’État de reprendre leurs fonctions à partir de jeudi. L’état d’urgence, instauré le 18 mars et ayant placé l’État sous l’autorité d’un administrateur unique, a été levé en raison du « retour à la paix et à l’ordre ».

L’impasse politique avait entraîné une paralysie totale du gouvernement, rendant toute collaboration impossible entre le gouverneur et le parlement régional. Des infrastructures critiques, notamment des oléoducs, avaient été vandalisées, tandis que l’Assemblée était profondément divisée — 27 députés s’opposaient au gouverneur, contre seulement 4 qui le soutenaient. Tinubu a souligné que même la Cour suprême avait reconnu l’absence de gouvernance effective dans l’État.

Son intervention, ainsi que les efforts d’autres parties prenantes, ont finalement permis de négocier une trêve, ouvrant la voie à un retour à la gouvernance démocratique et à la stabilité institutionnelle.