OACI : Le Togo rejoint le cercle des pays les plus conformes aux normes internationales

Le Togo a franchi une étape majeure dans le domaine de la sûreté aérienne. Le pays a obtenu la reconnaissance officielle de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), intégrant ainsi le club restreint des États affichant un taux de conformité supérieur à 90 % aux normes internationales.

Cette distinction, considérée comme l’une des plus prestigieuses du secteur, fait suite à un audit mené à Lomé du 25 février au 6 mars 2025 dans le cadre du programme universel d’audit de la sûreté de l’aviation civile (USAP-CMA) de l’OACI.

Le certificat a été remis au directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC-Togo), le colonel Idrissou Abdou Ahabou, lors de la 42e Assemblée de l’OACI à Montréal. « Cette victoire est d’abord collective. Elle nous engage à maintenir et à renforcer ce niveau d’excellence », a déclaré le responsable togolais à cette occasion.

Pour les autorités, cette reconnaissance illustre les progrès accomplis grâce aux réformes engagées ces dernières années et conforte l’ambition de Lomé de s’affirmer comme un hub aérien de premier plan en Afrique de l’Ouest.