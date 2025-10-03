Fièvre de la Vallée du Rift : Le Sénégal en alerte sanitaire après huit décès

Les autorités sénégalaises ont déclenché l’alerte sanitaire dans le nord du pays, confronté à une recrudescence inquiétante de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Depuis le 21 septembre, la maladie virale a causé huit décès dans la région de Saint-Louis, frontalière de la Mauritanie, où 20 cas ont été confirmés.

Face à cette situation, le président Bassirou Diomaye Faye a ordonné une mobilisation immédiate. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation, renforcé la surveillance épidémiologique et déployé des moyens de riposte, dont la pulvérisation intra-domiciliaire et la distribution de moustiquaires.

En visite sur place, le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a qualifié la situation de « critique ». Il a appelé à la prudence et à une mobilisation citoyenne, notamment via des dons de sang, en réponse à la hausse des cas graves liés à des formes hémorragiques de la maladie.

L’épidémiologiste Bouly Diop a attribué la propagation à la prolifération des moustiques, en particulier du type Culex, favorisée par les eaux stagnantes. Il a précisé qu’aucune mutation du virus n’était confirmée à ce stade, en l’absence d’analyses en laboratoire.

Le Sénégal fait également face à une épidémie de Mpox, avec cinq cas confirmés à Dakar depuis le 22 août. Aucun décès n’a été signalé, et quatre patients sont toujours sous traitement.

De l’autre côté de la frontière, la Mauritanie a signalé trois décès dus à la FVR dans les wilayas de Trarza, Brakna et Assaba.

La FVR est une maladie zoonotique qui affecte principalement les animaux d’élevage (moutons, bovins, chameaux) et peut se transmettre à l’humain. Dans plus de 98 % des cas, elle reste bénigne, provoquant fièvre, maux de tête et douleurs musculaires.